PM Seefeldis. Juha Mieto: meil olid Nykäneniga isa-poja suhted

Kes on praegu Sinu arvates kõige suurem suusatamise täht?

Kui võtta praegu ja mehed ning naised kokku, siis Johaug on ülekaalukalt parim. Seejärel tuleb pikk vahemaa ja teist kohta jahivad paljud. Meestest näiteks Klaebo. Ka Bolšunov. Mõlemad sõidavad kõiki distantse. Las need võistlused saavad läbi, siis vaatame, kes on kuningas.

Kas Iivo Niskanenil on siin võimalusi?

Kindlasti. 15 km sõidus on kaks võitja soosikut: Niskanen ja Bolšunov. Kui mõlemad õnnestuvad ja suusad on võrdsed, siis kes on neist parim, seda ei oska öelda. Muidugi olen Niskaneni poolt. Aga kolmanda koha eest võitlevad 6-7 meest, kes kõik on võimelised pronksi võitma. Selle nimel tuleb väga huvitav võistlus.

Millised suhted sul olid Matti Nykäneniga?