Eestlasigi hullutav Korea bänd tegi Tottenhami fännid murelikuks

Wembley staadionil peab kodumänge nii Tottenhami jalgpalliklubi kui ka Inglismaa rahvuskoondis. Murelikud jalgpallifännid polnud BTSi kontserdi toimumispaigast kuuldes just õnnelikud. Põhjuseks hirm selle ees, et K-popi austajad rikuvad jalgpalliväljaku mängukõlbmatuks.

Tottenham tegi murelike jalgpallisõprade tõttu avaliku pöördumise, milles tuletas meelde, et kontsert peetakse ajal, mil liigahooaeg on juba lõppenud. «Eelmisel suvel andsid Taylor Swift ja Ed Sheeran samuti Wembley kontserdi. Lisaks on suveks planeeritud Wembleyle teisigi kontserte. Meie igatahes oleme koos Song Heung Miniga põnevil, et järjekordsed Lõuna-Korea staarid Wembleyl üles astuvad,» kirjutas klubi.