Austria politsei kahtlustab Seefeldi MMil ulatuslikku dopingupettust, väidetavalt seotud ka eestlased

ARD uuriv ajakirjanik Hajo Seppelt kirjutas Twitterisse: «Austria kriminaalpolitsei tegi Seefeldi MMil dopingureidi. Politsei tegutseb samal ajal mitmes kohas. Tõenäoliselt tehakse koostööd Saksamaa ametivendadega.» Ta jätkas: «Kahtlus on Austria, Eesti ja Kasashtani sportlastel.»

Austria koondise peatreenerina töötav norralane Trond Nystad kinnitas NRK-le, et läbi otsiti ka austerlased. «Politsei käis meie hotellis ning kaks inimest kuulati üle. Kes need olid, ei saa ma öelda,» ütles Nystad, kuid kinnitas, et tegu oli austerlastega.