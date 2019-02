Harkivi rattaveteranid toetasid Aavo Pikkuusi heategevusvõistlusega

«Osalesid paljud meie tuntud veteranid, kes on kunagi koos Aavoga võistelnud ning kelle jaoks ta jääb alatiseks jalgrattaspordi legendiks,» rääkis Postimehele võistluse üks korraldajates Vitali Tihhonov, kes kuni 17. eluaastani elas Eestis ning käis Tartus jalgrattatrennis. Tuntumad nimed osalejate hulgas olid kunagised NSV Liidu koondislased rattasõidus Oleg Nazarenko ja Viktor Tšerevko.

1970-ndate lõpus vanematega Eestist ära kolinud Vitali Tihhonov rääkis, et noore ratturina õnnestus tal Tartus mõned korrad tollal kuulsuse tipus olnud Aavo Pikkusiga koos treenida. «Pikkuus oli muidugi meie kumiir,» meenutas Vitali. «Mäletan ühte legendi tema kohta sellest ajast. Tartusse olid jõudnud esimesd Žigulid ning nagu räägiti, siis mehaanikud tegid Pikkuusi rattale spetsiaalse ülekande, mis lubas eessõitva Žiguli tuules kihutada 140 kilomeetrit tunnis. Ma ei tea siiani, kas see on tõsi või mitte...»