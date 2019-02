Uuring: EMi korraldamine tõi riigile ligi kaks miljonit eurot täiendavat tulu

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige ja EMii korralduskomitee juht Fred Randver kinnitas, et kõik võistluse korraldamisega seotud arved on Eesti Curlingu Liidul tänaseks tasutud. «Euroopa meistrivõistluste korraldamine tõi Eestile majanduslikku kasu ja kasvatas rahvusvahelist tuntust, kuid selle korraldamisega seotud majanduslik risk oli mõistagi suur. Kogemus kahjuks näitab, et mitmed spordisündmuste korraldajad maadlevad hiljem võlgadega. Võtsime sihiks korraldada EMii kõrgel tasemel, kuid samas ka majanduslikult jätkusuutlikult ning on hea meel, et see eesmärk sai saavutatud,» kinnitas Randver.