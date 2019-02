Videointervjuu! Politsei pressikonverentsile tõtanud peasekretär Seil: FIS ja WADA suusaliidule infot andnud pole

Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil tõttas sarnaselt ajakirjanikega täna Seefeldist Innsbrucki, kus toimus politsei pressikonverents. Selle järel lausus ta Postimehele: «Eesti Suusaliidul ei ole ametlikku informatsiooni. See oli pressikonverents, mis oli mõeldud meediale. Suusaliit on FISi partner ja liige, meieni jõuab info läbi FISi või WADA, kust ametlikku infot ei ole tulnud. Seda mis meedias on ilmunud, ma praegu kommenteerida ei saa.»

«Meil on ainult oletused, ametlikku infot pole,» lisas Seil. «Tahame samamoodi FISilt teada saada ametlikku liini pidi, mis on selle kahtlustuse ametlik ulatus, kes need Eesti sportlased on, milline on nende olukord.»