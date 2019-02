Seefeldis kinnipeetud sportlane tabati otse teolt

Vastavalt rahvusvahelisele reeglistikule uurib juhtumit WADA (Rahvusvaheline Antidopinguagentuur), tehes seejuures koostööd vaid Rahvusvahelise Suusaliiduga (FIS). Hetkel on teada, et kahtlustused puudutavad ka kahte Eesti suusatajat, kelleks on Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.