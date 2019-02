Eesti suusakoondise treener: olen täielikus infosulus, keegi ei ole minuga ühendust võtnud

«Olen löödud. Minu jaoks on see täielik üllatuspomm,» lausus Eesti suusakoondise treener Anti Saarepuu oma hoolealuste dopingusüüdistuste kohta. Saarepuu kuulis dopinguskandaalist esimest korda mõned minutid enne tänast meeste 15 km eraldistardist klassikasõitu. Pärast seda on ta enda sõnul olnud infosulus.