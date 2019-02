EOK president: jälgime asjade käiku ja oleme valmis reageerima

«Tänased uudised on jahmatavad. Kahtlused ja kahtlustused, mis ripuvad Eesti sportlaste kohal, teevad suurt muret, sest ausus ja puhtus on spordi ja olümpialiikumise alustalad,» rääkis Sõõrumaa.

«Jälgime hoolega Austriast ja Saksamaalt tulevat infot ning ootame, et tõde ja õigus saaksid jalule seatud – süü peab saama ammendavalt tõestatud või kahtlused põhjalikult ümber lükatud. Praegu on vara teha mingeid järeldusi või nimetatud sportlasi puudutavaid otsuseid, aga jälgime asjade käiku ja oleme valmis reageerima.»

*Vahistatud on 2 eestlast, 2 austerlast, 1 kasahh. Sportlased on kinnipidamisasutuses. Ametlikult pole välja öeldud, kes eestlased on.