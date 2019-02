Ränkel koondisekaaslaste dopinguskandaalist: see on ka minu jaoks šokk

Mis toimub Eesti koondise hotellis? «See ei ole Eesti koondise hotell, sest meie elame eemal, nemad aga Seefeldis. Mul on sama info, mis ajakirjanikel.»

Kas olid üllatunud, et neid polnud täna stardis? «Ma olin üllatunud. Ma arvasin ... ma küsisin, et kas nad on haigestunud või midagi taolist, aga keegi ei öelnud mulle midagi. Keskendusin lihtsalt enda võistlusele ja rohkem midagi ei uurinud. Aga nüüd olen juba sellest olukorrast kuulnud.»

Kellelt küsisid, et kus nad on? «Minu hooldemees ütles, et Karel ja Andreas ei stardi, aga ma usun, et ka tema ei teadnud enamat. Jah, see on kurb.»

Mida arvad sellest olukorrast? «Nagu ma ütlesin: see on kurb hetk meie suusatamisele.»

Kas oled nendega lähedane sõber? «Jah, loomulikult, me treenime koos ja toetame teineteist. See on ka minu jaoks šokk.»