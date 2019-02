Eesti Antidopingu juhatuse liige: ei saa välistada, et eestlased lähevad vangi

«Ei saa välistada,» nentis Eesti Antidopingu (EAD) juhatuse liige Henn Vallimäe Reporterile. «Aga üks asi on kriminaalmenetlus ja teine see, mida WADA ja antidopingureeglid kehtestavad.» See tähendab, et praegu pole infot, nagu oleks algatatud muu juurdlus, kui Austria politsei poolt.

Vallimäe sõnul ei tea EAD rohkemat kui see, mis on ajakirjandusest läbi käinud, «Kasutame sama infot, mida meediaruum. Oleme ühenduses ka Eesti Suusaliidu presidendi ja juhtkonnaga. Ootan põnevusega. Eeldan, et kuskilt midagi peaks kuulma,» nendib mees.