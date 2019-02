Rootsi tippsuusataja: mul on hea meel, et nad vahele jäid

«Need on kohutavad uudised,» sõnas 24-aastane Burman. «Ma olen üllatunud, et nad on nii rumalad, sest tõde tuleb alati välja. Tundub, et dopinguvastane süsteem töötab ja mul on hea meel, et nad vahele jäid. Sellistest sportlastest «vabanemine» on meie spordile hea. Neil pole siin midagi teha. Must sport pole hea,» lisas ta.