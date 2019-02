Mis on veredoping?

Mis aga on vereülekanne?

Veredopinguks nimetatakse meetodeid, mis suurendavad hapniku kandvate punaste vereliblede ehk hemoglobiini arvu. Mida rohkem on veres hemoglobiini, seda suurem on organismi töövõime. Verevahetuseks võetakse sportlastelt verd ning hoitakse seda tagavaraks, enne võistlust lastakse veri tagasi. Kõige levinum veredopingu viis on erütropoietiini (EPO) süstimine, mille abil hemglobiinitase tõuseb.