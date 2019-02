Aadrilaskmine tervele Eesti suusatamisele?

Siinse aja järgi kell 13, veidi pärast Saksa kanali ARD teadet, et Seefeldis on sportlaste seas korraldatud ulatuslik politseihaarang, lausub Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil Postimehele: «Pole kursis, aga minusugune ei peagi olema. Alaliite sellistest asjadest ei teavitata, see on puhtalt sportlase ja dopinguküttide vaheline teema.»