Floraga liitunud Vassiljev asub treeneripabereid tegema

«Flora on Eesti suurim klubi ja oli väga atraktiivne, et mulle sellist võimalust pakuti. Kõik sujus väga kiiresti ning ootan hooaega suure huviga! Minu ülesanne on aidata oma uut klubi nii kõrgele ja kaugele kui võimalik,» ütles Vassiljev ning lisas, et kõige tähtsam on väljakul tõestada, et ta on jätkuvalt mängimiseks valmis ning saab oma kogemustega meeskonda toetada.