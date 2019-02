Priit Vene: peame kõik järelejäänud kodumängud võitma

Viimase veerandi alguses alustas Rapla oma lõpupingutust 8:2 spurdiga ja korraks võis kodupublikule juba tunduda, et mäng kipub käest minema. Veerandi keskel 64:70 kaotusseisust said tartlased aga mängu tagasi Robin Kivi ja Märt Rosenthali korvidest ja neli minutit enne lõppu oli seis 71:71 viigis. Märt Rosenthali läbiminek ja järgmise rünnaku kolmene viisid tartlased juba viiega ette. Lõpuminutitel ei suutnud Rapla mängijad palli korvi saada ja nii jäi kodumeeskonna ülesandeks kättevõidetud edu hoida ja seda ka tehti. Lõppskoori 85:76 vormistas Rosenthal läbiminekust 34 sekundit enne lõpuvile.

Tartu Ülikooli peatreeneri Priit Vene sõnul sai määravaks ülekaal lauavõitluses. «Lõpuminutitel said neil ideed otsa ja mõned mängijad kukkusid vigadega välja. Meie surve kandis vilja, nad ei saanud enam üldse kätte ründelauda ja kokkuvõttes võitsime lauavõitluse pika puuga. Tabeliseisu osas oli see kindlasti vajalik võit, aga meie seisud on ikkagi nii, et nüüd on veel neli kodumängu jäänud ja peame need kõik võitma, et saada võimalikult hea asetus. Otsustav lahing jääb siis ilmselt Jurmalsse ja sellest sõltub kuhu lõpuks jääme,» ütles Vene.