Eesti Suusaliit: selgus peaks saabuma lähima 24 tunni jooksul

«Seefeldis viibib kohapeal Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil, koostööd tehakse nii välisministeeriumi kui saatkonnaga. Operatiivne info on ajakirjanikele edastatud ja rohkem informatsiooni Eesti Suusaliidul ei ole. Võimalikku dopingujuhtumit uurib politsei, tegemist on äärmiselt delikaatse protsessiga ja vastavalt reeglitele ei väljastata infot ka alaliitudele. Palume kannatlikult oodata nii otsuseid kui põhjendusi Austria ametivõimude poolt,» kirjutas Suusaliit pressiteates.

«Eesti Suusaliit rõhutab, et tegu on kindlasti väga negatiivse juhtumiga kogu Eesti spordi jaoks ja kuni täpsed asjaolud selguvad, ei maksa ennatlikke järeldusi teha. Eesti Suusaliit taunib dopingu kasutamist ja peab seda sada protsenti ebaeetiliseks. Edu ja heade võistlustulemuste aluseks peab olema ainult puhas sport. Suusaliit aitab igati kaasa tõe välja selgitamisele ning juhtumi detailide uurimisele,» ütles Suusaliit ametlikus avalduses.