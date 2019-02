PM Seefeldis. Väriseval häälel Saarepuu: see on meile liiga ränk… Aga mina ei saa siin vastutust võtta

Kas ja milline on teie lisateave võrreldes eilse õhtuga?

Ainult niipalju, et Eesti suusaliit on suhelnud Austria konsuliga. Aga kas keegi neist on jõudnud meie sportlasteni või kas neid on juba üle kuulatud või midagi muud, seda ei tea. Ehk sisuliselt ei tea ma endiselt mitte midagi.

Eile püüdsite ise sportlastega ühendust saada. Kas ka täna?

Jah, olen proovinud, aga telefonid ei vasta. Küllap neilt on ära võetud. Eile õhtul helistasin veel FISi (Rahvusvaheline suusaliit – toim), et küsida «Miks? Kes? Kus? Millal?», aga sain vastuse, et ka neil pole vähimatki lisainformatsiooni. Täpselt samasugune teadmatus. Minu kui peatreeneriga pole keegi – ei korraldajate, FISi ega politsei poolt – ühendust võtnud ega midagi küsinud.

Looga samuti seotud Austria koondise peatreener Knut Nystad rääkis värskelt loo detailidest võrdlemisi põhjalikult. Ta oli need saanud Austria politseilt. Kas võib oletada, et austerlastel on oma ametivõimudele lähem juurdepääs?

Ma ei tea seda. Lugesin ka seda intervjuud, aga oskan vaid öelda, et minul puudub igasugune info.

Olete püüdnud ka Andrus Veerpaluga ühendust saada?

Täna pole ma teda näinud ega rääkinud. Eile küsis ta minult, kas ma tean midagi.

Miks elasid Karel ja Andreas muust koondisest eraldi?

Karel ongi kõik oma elamised ise pannud. Nii ka seekord – ta soovis elada staadionile lähemal, et oleks mugavam trennis käia ja broneeris detsembris endale selle koha. Rohkem ma ei teagi.

Andreas?

Karel ütles, et seal on ruumi küll, hea mugav käia ja Andreas tuleb tema juurde. Ma ei tea.

Kas nüüdsete uudiste valguses võib järeldada, et sportlaste elamised ja muu logistika peaks olema süsteemsemalt korraldatud?

Jah, nõus. Aga samas on sportlaste voli elada paremates tingimustes. Keegi ei saa neid kohustada ööbima ametlikes hotellides. Kui kellelgi on raha olla nelja- või viietärnihotellis, siis palun väga.

Ehk nad elavad siin oma rahakotil?

Jah, Eesti suusaliit maksab ainult ametlike majutuste eest.

Kas möönate, et praeguste uudiste valguses omab see detail uue tähenduse?

Ma isegi ei oska seda öelda. Me ei ole ka maailma karikatel võtnud alati ametlikke majutuskohti. Karel on ka seal vahel ise endale lähemale pannud. Davosis näiteks elamegi korterites. Need on odavamad. Kindlasti pole seal olnud mingit trendi, et Karel ja Andreas oleks tahtnud elada koos või midagi sellist. Kindlasti mitte.

Mis mõtteid eilne politsei pressikonverentsil räägitu ja ka sellele järgnenu on tekitanud?

Ma lihtsalt ei suuda seda uskuda. Nagu mingi actionfilm. Tõsiselt hirmutav. Ma ei tea, mida öelda. Meie hotellis pole keegi käinud, kellegi käest pole midagi küsitud. Täiesti…