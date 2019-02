Ministeerium: dopinguskandaali sattunud eestlased pole saatkonna poole veel pöördunud

«Kohalik politsei on Eesti kodanikele tutvustanud saatkonna poole pöördumise võimalust, mida seni pole kodanikud teinud,» sõnas välisministeeriumi esindaja Armo Vask Postimehele.

Seoses dopinguskandaaliga peeti eile Seefeldi MMil kinni viis sportlast, kelle seas kaks eestlast, suusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Mehed on jätkuvalt vahi all ning prokurör soovib vahi all olemise aega pikendada. Selgus peaks saabuma homme.