Šveitsi meedia segas dopinguskandaali ka Andrus Veerpalu ning Mati Alaveri

Šveitsi väljaanne Naue Zürcher Zeitung peab tähtsaks aga juurde märkida ka fakti, et kogu olukorraga on seotud ka eestlased Veerpalu ning Alaver. Šveitsi väljaanne mainib, et nii Andreas Veerpalu, Tammjärv kui ka Poltotanin treenivad eratiimis, mille all peetakse silmas Team Haanjat. Kõiki mehi treenivad nii Alaver kui ka Andrus Veerpalu.