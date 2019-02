PM Seefeldis. Austerlased ja Poltoranin vabaduses, Tammjärv ja Veerpalu mitte

«Kaks Eesti sportlast on jätkuvalt vahi all. Nende ülekuulamised jätkuvad. Homme hommikul otsustab süüdistaja, kas taotleda neile eelvangistust või nad vabastada,» jätkab Mayr.

Süüdistus põhineb Mayri sõnul asjaolul, et sportlased on «tegelenud pettusega ehk kasutanud keelatud dopingumeetodit.»

«Nad on kinnitanud korraldajatele, rahvusvahelisele alaliidule ja sponsoritele, et ei riku reegleid. Seega on tõsine kahtlustus, et kõnealused sportlased on tegutsenud seadusevastaselt ning püüdnud või üritanud püüda saada isiklikku kasu keelatud võtteid kasutades,» kirjutab Mayr.