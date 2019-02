PM Glasgow's. Eestlannad asuvad ebatavalises hallis eesmärke täitma

EMi võõrustav Emirates Arena pole vaid kergejõustiku eesmärgil ehitatud. Mullu mängisid siin Suurbritranniaga Eesti korvpallikoondislased, kes tunnistasid, et igas suunas oli liiga palju tühja pinda ning see tekitas tunde nagu oleks põllu peal. Kergejõustiklastele on rahvas küll lähemal, ent teine tera on teistsugune rajakate.

«See pole traditsiooniline areen. Rajakate pole selline vetruv, kust ei põrka nii palju tagasi,» selgitas Uudmäe. Eestlannad vastanduvad – kui Uudmäe eelistanuks just tänu USA kogemusele vetruvat rada, siis Alveril on selle üle pigem hea meel.

«Minu tehnika on ligadi-logadi ja kui see rada viskaks hästi palju üles, oleks hüpet väga raske hoomata,» ütles ta. «Samas on see mondo-kattega (kiire -toim.), nii et kokkuvõttes pole ka mul probleemi. Teistmoodi kogemus,» lisas Uudmäe.

Eestlannad said samuti juba enne võistlust areenil trennigi teha, Alver õnnega pooleks – pagas läks küll kaduma, ent naelikud olid tal käsipagasis kaasas. «Läks hästi, nüüd on juba asjad käes.»

Kumbki pole aga suurvõistlustel sisetingimustes võistelnudki. «Tänu eelmise aasta Berliini kogemusele on mul kuidagi rahulikum ja esimene vaimustus on üle läinud. Võistlus nagu võistlus ikka,» ütles mullu välitingimustes isikliku rekordi 14.05 Alver. Tänavu on ta sisetingimustes hüpanud 13.64.

«Eks see on natuke suurem kui tavaline võistlus, ootan põnevusega,» lisas tänavu 13.21 hüpanud Uudmäe ning kinnitas, et kompaktne võistlus soosib suuremat publiku hulka.