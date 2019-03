Postimees TV: kaks laskesuusakoondislast lõpetavad hooaja lõpus karjääri

«Eestis toimuvatest võistlustest on see kindlasti hooaja tähtsaim. Sel hooajal pole suurt märki maha tulnud, mõned üksikud väiksed märgid. Homme tahaks eelkõige finaali jõuda,» rääkis Kõiv. EMi meenutades lausus Kõiv: «Seal oli kõva tuul, pehme rada ja libedad suusad. MMile lähen kindlasti tõsisemate eesmärkidega. Seal on kogu meeskond koos, usun, et suudame seal paremini teha.» Lisaks andis Kõiv teada, et käimasolev hooaeg jääb temale viimaseks: See jääb minu jaoks viimaseks laskesuusatamises võistlejana.» Samas ei välistanud Kõiv sarnaselt Indrek Tobrelutsule treeneritöö tegemist: «Kunagi ei või teada, eks igasuguseid pakkumisi ole.»

«Hooaeg on siiani läinud üle kivide ja kändude, samas viimased võistlused on natuke paremini läinud,» rääkis Remmelg tänavusest hooajast. Ameerikas saavutas Remmelg vaatamata ebaõnnele elu parimad MK-sarja kohad, olles sprindis 58. ja jäituses 54.



Homset kodust võistlust silmas pidades on Remmelg pannud samuti korraliku eesmärgi: «See on minu jaoks täiesti uus võistlus, pole varem supersprindis võistelnud. Võiks ikkagi finaali saada, see on minu plaan.»



Sarnaselt Kõivule plaanib ka Remmelg hooaja lõpus tippspordist loobuda: «Selle hooaja teen lõpuni, aga tõenäoliselt jääb see minu viimaseks laskesuusatajana.»