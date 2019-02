Postimees TV. Endine maailmameister dopinguskandaali sattunud Veerpalust: see murdis mu südame

«See oli minulegi üllatus. Olen mõne infokillu osas lausa šokeeritud. Mäletame ka, et Andrus Veerpalu oli hemoglobiinitaseme juhtumiga ja sai CAS-ilt tehnilise võidu. Fakt on ka see, et sama asjaga on nüüd seotud tema poeg. See murrab mu südame ja teeb mind väga-väga kurvaks,» rääkis Kershaw.