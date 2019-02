Ameerikas karjääri parimad tulemused teinud Tomingas: tahaks veelgi paremaid kohti saada juba sel hooajal

«Ajavahega kohanemine ei olnudki kuigi suur probleem, oli vaja end piisavalt ära väsitada ja Eestis õigel ajal magama minna,» rääkis Tomingas, kes võistles viimati Ameerikas toimunud MK-etappidel.



Just Ameerikast sai Tuuli kirja elu parimad tulemused, millega eestlanna ka ise rahul on: «Eks ma olen väga rahul, aga ma tunnen et see ei ole veel kõik. Tahaks paremaid kohti saada ja isegi juba sellel hooajal.»



«Ma loodan, et vorm on tõusuteel, aga ma pole kontrollida saanud pea poolteist nädalat. Eks homme paistab. Homme tahaks teha võimalikult head sooritust. Finaalidesse võiks ikka jõuda,» lausus Tomingas.



Märtsis toimuval laskesuusatamise MMil läheb eestlanna põhirõhk peamiselt ühe sõidu peale: sprint võiks olla põhiline, see on lemmik formaat.»