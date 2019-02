Serviti sai raske võidu, Aruküla/Audentes lõpetas kurva seeria

Coop hoidis edu ja alles poolaja lõpul hakkas Serviti järgi tulema. 26. minutil tuli Carl-Eric Uibo väravast 14:14 viik, ent Kase oli pidurdamatus hoos ja vaheajale mindi Coopi juhtimisel 17:16. Tänavu kahel korral meistriliiga kuu parimaks mängijaks valitud Kasel oli kirjas juba kaheksa tabamust.

Teine pooltund algas nagu esimenegi, Varuli väravaga, aga Tõnu Jõks ja Kase taastasid Coopi edu. Uuesti jõudis Serviti viigini 41. minutil, mil pärast Henri Hiiendi tabamust süttisid tablool neli kahte. Kolm minutit hiljem viis Varul tiitlikaitsja esmakordselt pärast kohtumise algust juhtima, 23:22 ning lisas peagi veel kaks väravat.

Üheksaks minutiks "kuivale" jäänud Coop nägi vastaste 7:0 vahespurti ning kõikide sarjade peale kümnes järjestikune võit tuli Servitile tulemusega 34:31. Varul ja Alfred Timmo viskasid seitse, Hiiend ja Stanislav Holodjuk neli väravat. Üleplatsimehena jäi Kase arvele 12 tabamust, viis Coopi pallurit said kirja kolm väravat.

Kohtadele 5.-8. peetaval B-vaheturniiril alustas Viimsis paremini Aruküla/Audentes. Avavilest peale saadi juhtima ning 12. minutil tuli Antti Rogenbaumi viskest 7:3. Viimsi jõudis mitmel puhul kahe värava kaugusele, et siis vastased jälle kaugemale eest lubada. Vaheajaks juhtis Aruküla/Audentes 14:10.

Viimsil olid puudu mitmed võtmemängijad – näiteks tuli hakkama saada ilma Aleksander Oganezovi ja Rail Agenita. Ka teine pooltund algas külaliste kontrolli all ning Rauno Kopli ja Rasmus Varik kasvatasid edu juba kuuele väravale. 41. minutil tuli Kopli viskest arukülalaste õhtu suurim edu, 21:14, kuid Viimsi polnud veel alistunud.