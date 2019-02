PM Seefeldis. Video. Tammjärve ja Veerpaluga rääkinud Saarepuu: poisid kinnitasid – see on dopingu-keiss!

«Info, mis ma sain sportlastega mõni minut vahetada, on selline, et siin on dopingu-keiss. Ma rohkemat ei tea, uurimine läheb edasi. See on seotud sama teemaga, mis on siin rohkem kui 24 tundi ringi keerelnud. Mõlemad poisid (Tammjärv ja Andreas) ütlesid, et see on dopingu-keiss. Hetkel nad rohkem ei andnud mulle informatsiooni,» lausus Saarepuu.

Ta jätkas: «Ma küsisin seda mõlema sportlase käest ja mõlemad ütlesid «jah». Ma ei oska öelda, kas ja mis nendega edasi tehakse, aga loodan, et nad saavad minna koju ja seal tegeletakse edasi. Nii palju sain teada selle lühikese ajaga.

Ma arvan, et need karistused ja kõik, mis sellele järgneb, selgub mingi aja jooksul. Praegu ei ole neid süüdi mõistetud, uurimine käib. Kuidas see kõik laheneb ja millised karistused järgnevad, on täna kõik lahtine.»

Austerlased (Max Hauke ja Dominik Baldauf) ja kasahh (Aleksei Poltoranin) tunnistasid üles, et nad tegid veredopingut, kas ka eestlased tunnistasid oma süüd? «Ei, nad ütlesid, et see on dopingu-keiss ja nad vastasid mulle jaatavalt selle kohta, et see on dopingu-keiss,» kordas treener ja kinnitas, et Tammjärv ja Veerpalu veedavad öö koondise hotellis.