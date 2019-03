Dopinguskandaal Seefeldis mõjutab peale suusatamise ka teisi spordialasid

Dopinguskandaaliga seoses peeti kinni viis suusatajat: kaks austerlast (Dominik Baldauf ja Max Hauke), kaks eestlast (Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu) ning üks kasahh (Aleksei Poltoranin). Lisaks on vahistatuid ka Saksamaal. Skandaali keskmes on tuntud Saksamaa dopinguarst Mark Schmidt, keda nimetatakse kogu dopinguvõrgustiku ninameheks ja kes kukutas möödunud kümnendil ka Gerolsteineri jalgrattameeskonna.

«Meile sai pikaajalise uurimise käigus selgeks, et üleilmselt tegutsev kriminaalne võrgustik tegutses juba aastaid. Vähemalt viis aastat. Leidsime Saksamaal Erfurdis illegaalse dopingulabori, kus tehti vereülekandeid. Konkreetse juhtumi uurimine algas tänavu jaanuaris. Üsna tõenäoliselt puudutab ka see veel sportlasi, aga enama kohta ei saa me praeguses uurimise faasis selgitusi jagada,» lausus Csefan kolmapäeval korraldatud pressikonverentsil.

Ajalehe Kurier loos kirjutatakse, et ulatusliku dopinguskandaaliga on seotud koguni 50-60 profisportlast, sealhulgas ujujad, jalgratturid, jalgpallurid, käsipallurid ja kergejõustiklased. Kui paljud neist on manustanud dopingut, on hetkel veel ebaselge.