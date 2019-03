Eesti Suusaliidu president: hetkeseisu arvestades ei jätka Saarepuu koondise treenerina

Kolmapäeval Austria politsei poolt vahistatud Tammjärv ja Veerpalu pääsesid vabadusse neljapäeva hilisõhtul. Eesti Suusaliit saab Laane sõnul kõnealuste sportlaste ja nende treeneri Anti Saarepuuga kontakti Eesti aja järgi kell 14.

«Meil on kõigepealt vaja aru saada, milles neid täpselt süüdistatakse. Teame seda, et tegemist on dopingujuhtumiga, võib-olla dopinguainete omamise, tarbimise või vahendamisega. Minu suurim soov on see, et kõik sellega seotud inimesed tuleksid päevavalgele. Mul on raske uskuda, et sportlased tegid seda kõike iseseisvalt ja keegi ei märganud,» kommenteeris Laane.

Ta jätkas: «Kui see hõlmab vahendamist, siis eeldan, et meie inimesed käisid ka Saksamaal. Ma arvan, et tänane päev toob uudiseid. Suusaliidul on soov saada lõpuni selgeks, millega on tegemist.»

Suusakoondise treener Anti Saarepuu on öelnud, et tema juhtunu eest ei vastuta. Aga kes vastutab? «Tavaliselt on spordis nii, et esimesena võtavad vastutuse sportlased ise, järgmisena vastutab treener. Aga kui räägime nendest sportlastest, siis treenereid on rohkem kui Anti Saarepuu. Meie sportlasi on treeninud Mati Alaver, Andrus Veerpalu ja Anti Saarepuu.»

Milline on Eesti Suusaliidu kontakt Mati Alavari ja Andrus Veerpaluga? «Mati Alaver ja Andrus Veerpalu ei ole Eesti Suusaliidu mõttes meie treenerid. Nad on Kasahstani treenerid ja meil nendega ametlik kontakt ja mõju selle üle puudub.»