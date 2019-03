Ametlik: Team Haanja peasponsor lõpetab profisuusatamise toetamise

Dopingukahtluse all olevad Eesti suusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu on juba aastaid tegutsenud ja treeninud Eesti Suusaliidust eraldiseisvalt, Team Haanja koosseisus. Täna teatas meeskonna peasponsor Merko Ehitus, et lõpetab profisuusatamise toetamise.