Kultuuriminister Indrek Saar dopingusaagast: midagi inetumat ja rumalamat on raske ette kujutada

«Minu esimene kommentaar: see on uskumatu, et tänapäeval sellist asja tehakse ja et ei saada aru sellest, et spordil on laiemalt kogukonna ja riigi jaoks mõte ainult sellisel juhul, kui lähtutakse ausa mängu reeglitest,» lausus Saar.

Olukorra teeb veelgi täbaramaks asjaolu, et Tammjärve sõnul sai kõik alguse aastast 2016, kui tal oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes andis talle Saksamaa arsti kontakti, kelle käest saab veredopingut, et kiiremini suusatada. Teadupärast on Alaver ja Andrus Veerpalu toonud Eesti suusaspordile kulda ja karda, aga...