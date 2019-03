Mati Alaver: minu tegevusele ei ole mingit õigustust

Mati Alaver saatis Eesti meediaväljaannetele avalduse, mille Postimees siinkohal ka avaldab: «Käesolevaga kinnitan, et mina vahendasin Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidt kontakti 2016 aastal. See on minu elu suurim viga ja kahetsen seda siiralt. Vabandan sportlaste ja nende lähedaste, Eesti suusarahva ja spordiavalikkuse ees. Minu tegevusele ei ole mingit õigustust.»

Karel Tammjärve esimesed laused tänasel pressikonverentsil: «2016. aasta suve teisel poolel oli mul jutuajamine Mati Alavariga, kes ütles, et tal on kontakt, et kui tahan kiiremini suusatama hakata, siis on see võimalus. Saksamaal on see arst, kes selliseid asju võimaldab. Mina võtsin vastu selle otsuse, et tahan saada abi veredopingu näol.»