Alar Arukuusk: võib-olla pidanuks juba Veerpalu dopinguskandaal saama Eestis suurema hukkamõistu

«See kisub vanad haavad lahti. Suusaspordi juures olen olnud ju 20 aasatt ning need uudised on väga kurvad. Kui hakkasime MK-etappe korraldama hooajal 1999/2000, siis me tõesti siiralt uskusime, et sellist teemat nagu «doping» pole olemas ning me reaalselt uskusimegi, Eesti sportlased ongi nii tugevad,» sõnas Arukuusk. «Pärast said need asjad kummutatud, aga pärast viimast juhtumit ma tõesti lootsin, et see on välja juuritud.»