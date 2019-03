Anti Saarepuu intervjuus Postimehele: mul puudub Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri suhtes igasugune austus

Kas saad panna käe südamele ja öelda, et sa ei saa sportlasena või hiljem treenerina pole mitte mingil moel ise dopingut tarvitanud ja selle tarvitamist mingil moel soosinud?

Jah, saan öelda. Ma ei tea, mis must saab edasi aga see on võtnud ühe osa, minust kui ka peast see mis siit välja tuli. See on minu jaoks tohutu sokk. Jaa.

Mul ei ole sõnu, mida ma nagu läbi elan. Tahaksin su peale karjuda või vihastada, aga ma ei oska seda. Olen tohutult pettunud ja ütlen, et mul polnud asjaga mingit seost.

Eks ma saan aru, et mu elu on rikutud nagu nendel inimestel, kes selle eest vastutavad, aseda vastutust ei võta. See on kõige hullem. Mulle tulevad sõnumid nendelt, keda ma isegi ei tunne ning need avaldavad mulle toetust. Täna võin ma öelda, et olen olnud tema Team Haanja treener. Need lepingud, sportlaste kaitsmised, olen ju sinna raisanud kogu oma energia - kas see siis ongi tasu mulle?

Mis pilguga sa mõtled ja vaatad täna, et selle asjaga on seotud mees, kes on sind Eesti koondises ise treeninud ja team haanja juures väga suurt rolli omanud, Mati Alaver?

Ma ei tea, kas ma suudan temaga ikka kuidagi rääkida, ma ei tea. Ütlesin ka Karelile seda kui Karel mulle seda täna hommiku rääkis. Ma ei tea, kas ma suudan temaga kunagi ühtegi sõna vahetada.

Aga Andrus Veerpaluga?

Mul puudub austus.

Kui varasemalt Andruse ja Jaagu hiilgeaegadel need jutud käisid, kas see jõudis sinu teadvusse, et sellised asjad võisid toimuda ka varem?

Tollal kui ma sporti tegin, ei uskunud ma seda kuidagi.

Sa arvasid, et kõik on puhtad?

Ma arvasingi, nagu ma praegugi, Eile küsiti, et kas teil koondises dopingust räägitud. Ütlen käsi südamel, et ma ei tule selle peale, et sellest rääkida. Minu jaoks oli meie tiim puhas.

Ja räägitud sündmused on mingite vihjete põhjal kokku luuletatud?

Ma ei tea seda. Kõik see aeg olen ma üritanud mingit puslet kokku panna, miks Karel on eraldi olnud või teinud. Või kui Karel rääkis nendest käimistest, ma isegi ei teadnud, et ta oleks kusagil käinud!

See oli puhkeaeg?

Puhkeaeg jah. Suvel on meil kaks nädalat laagrit ning seda, mida sportlased kaks nädalat või kümme päeva teevad, ma ei jälgi.