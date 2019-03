Meenutus: Alaver on varasematest dopingukeeristest puhta nahaga pääsenud

Veerpalu dopingujuhtum

«Tahan aga rõhutada, et kõikide Andruse võitude eel ja järel on teda sadu kordi testitud ja kõik need on olnud negatiivsed,» ütles Alaver kurikuulsal pressikonverentsil, kust peategelane Veerpalu lahkus pisarates.

Suusaliidu president Sandor Liive rääkis toona, et Alaver jätkab peatreenerina. «Siin on kolm tasandit. Esiteks tippsportlased – nemad on kindlad, et vaid Alaver suudab neid vajalikul tasemel treenida ning medalivõitudeni viia. Teiseks sponsorid – nemadki on veendunud, et Eestis ei suuda keegi Alaveri kohta täita. Kolmandaks avalik arvamus, mis jaguneb kaheks – poolt ja vastu,» rääkis ta toona pärast FISi otsust, et Veerpalu on dopingutarvitamises süüdi. Mõni aeg hiljem vahetati Alaver siiski Raul Olle vastu välja.