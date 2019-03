Ametlik: FIS määras Tammjärvele ja Veerpalule võistluskeelu ning algatas uurimise

«Esiteks, FIS sai Austria politseilt mõjuvad tõendid selle kohta, et sportlased on rikkunud antidopingu reegleid. Teiseks, nende võistlustel osalemise akrediteering on tühistatud, FIS määras sportlastele ajutise võistluskeelu ning algatas uurimise,» sõnas Vallimäe Postimehele.