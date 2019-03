Supersprindi kvalifikatsioonisõidu võit Norra, Lessing finaalis

Supersprindi näol on tegemist uudse võistlusformaadiga, kus kvalifikatsioonis tuleb sportlastel läbida kokku 3 kilomeetrit ning kaks lasketiiru. Kvalifikatsiooni 30 parimat saavad edasi finaali. Nii kvalifikatsioonis kui ka finaalis on sportlastel kasutada igas tiirus üks varupadrun. Kui pärast viite lasku ja lisaks oleva varupadruni abil märke maha ei saada, tuleb suunduda 75 meetri pikkusele trahviringile.

Ainsa eestlasena pääses kvalifikatsioonist edasi üheksandaks tulnud Roland Lessing. Kaotust võitjale kogunes 14,6 sekundit. Lessing kasutas ära ühe varupadruni ja seda püstitiirus. Lessing ütles kommentaariks, et tuulise ilma kohta läks laskmine väga hästi. «See saigi määravaks,» lisas ta. Uue formaadi kohta ütles Lessing, et see oleks võinud tema jaoks tulla varem. «Ma ei ole suusarajal enam väga kiire,» põhjendas ta.