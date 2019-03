Vale tiiru valik röövis Remmelgalt kallid 10 sekundit

Zahkna ei osanud öelda, kas ta oleks paremini lasknud kui oleks end natuke sõidus tagasi hoidnud. «Otepääl on hästi tuuline tiir ja kui siit nulliga läbi pääsed, on see kõva sõna. Minul läks natuke kehvemini,» märkis mõlemas tiirus kaks trahviringi teinud mees. «Ehkki see oli tavapärase 150-meetrise ringi asemel vaid 70m – ehk 10 sekundit üks ring – , siis finišis olid vahed nii väikesed, et need 10 sekundit siia-sinna muutsid väga palju,» selgitas Zahkna, lisades, et püsti lastes läks tal lausa nii õnnetult, et just laskmise ajal käis tiirust kõva iil üle ja esimesed lasud ei läinud ligilähedalegi. «See lükkas rütmist välja,» ütles Zahkna, kes lamades tiirus eksimise pani liigse kiirustamise arvele.