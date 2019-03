Video. Alaver Veerpalu suurte võitude dopinguga seostamisest: puhas spekulatsioon

«Ma olen lubatud avalduse pressile juba teinud. Ma ei oska midagi tarka öelda. Ma saan kinnitada seda, mida ma ütlesin pressiteate vahendusel: aastal 2016 vahendasin Karel Tammjärvele kontakti saksa spordiarsti Mark Schmidiga. Saan öelda et see on minu elu suurim viga, mida ma siiralt kahetsen,» ütles Alaver.