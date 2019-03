WRC sarja tegevjuht: eestlased saavad Rally Estonial tunda WRC etapi hõngu

Tegu on Eesti autospordi seisukohast väga olulise sündmusega, mis aitab edasi viia ideed autoralli MM-etapi korraldamisest Eestis. Ühtlasi allkirjastasid kultuuriminister Indrek Saar, WRC Promoter tegevjuht Oliver Ciesla, Eesti Autospordi Liidu peasekretär Alar Arukuusk ja Estonian Autosport Events MTÜ / Rally Estonia juhatuse liige Urmo Aava vastastikuse mõistmise memorandumi. Oliver Ciesla kohtus Stenbocki majas ka Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratasega.

WRC ametlik promotsiooniralli on esmakordselt korraldatav võistlus, mis on tunnustus Shell Helix Rally Estonia senisele korraldusele ja Eesti riigi panusele. See tähendab, et Shell Helix Rally Estoniale on kutsutud osalema kõik neli WRC sarja tootjat, võistlus saab kasutada WRC ametlikku kaubamärki ja läbi WRC promootori turundustegevuse tõuseb teadlikkus Eestist kui atraktiivsest turismisihtkohast. Lisaks annab autospordi suursündmuse korraldamine tugeva lisaväärtuse majandusliku mõju näol Eesti riigile. Eesti tippsõitjate osalemisel erinevates klassides pakutakse emotsiooni rallipublikule, kes saab kodus kaasa elada maailma tipptasemel konkurentsile.

Eelmisel aastal sai Shell Helix Rally Estonia sündmustest osa pea 40 000 rallifänni ja WRC Promoter tegevjuhi Oliver Ciesla sõnul tõstab uus partnerlus kindlasti seda numbrit ja WRC sarja tuntust.

«Eelmise aasta Rally Estonia võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja on Eesti ühed tuntumad sportlased ja Eesti lippudega fännid nii kiiruskatsetel kui rallide hooldusalades on vaatepilt, mis on tavaline, sõltumata sellest, kus ralli toimub. Eesti rallisõbrad ja meedia jälgivad WRC sarja sündmusi suure entusiasmiga ja meil on au teha koostööd Rally Estoniaga, mis on Baltikumi suurim autospordisündmus,» ütleb Ciesla.

«Kuigi Rally Estonia ei ole WRC etapp, olen kindel, et rallifännid saavad tunda tõelist WRC sarja hõngu oma kodus. Me tunnustame Eesti riiki ja ralli korraldajaid, et esimene WRC ametlik promotsiooniralli just siin toimub,» lisas Ciesla.

Erasektori koostööpartnerite kõrval on Eesti riigi panus Rally Estonia toimumisse olnud oluline. Aasta alguses otsustas valitsus eraldada WRC ametliku promotsiooniralli korraldamiseks Eestis 980 000 eurot

«Mul on väga hea meel näha, et aastate jooksul Rally Estonia korraldamisel tehtud suur töö on teeninud ära tähelepanuväärse tunnustuse ka autoralli maailmameistrivõistluste organisaatoritelt. Meie tublid rallisõitjad ning heal tasemel kohalikud võistlussarjad on tekitanud Eestis omamoodi rallibuumi. See annab meile suurepärase võimaluse maailmameistrivõistluste ametliku testralli kaudu viia Eesti maailma rallikaardile, tõsta meie tuntust maailmas ja tuua siia kümneid tuhandeid välisturiste, samuti panustab see tugevalt meie majandusse ja regionaalsesse arengusse,» sõnas peaminister Jüri Ratas.

«Sellel sündmusel on suur majanduslik ja regionaalpoliitiline mõju,» ütles kultuuriminister Indrek Saar. «See tõstab Eesti tuntust maailmas ja hoogustab kohalikku majandust, sest testralli õnnestumine annab hoogu Eestile nii spordimaana kui ka turismisihtkohana laiemas mõttes,» lisas minister.

WRC ametlik promotsiooniralli tähendab, et tänavuse Shell Helix Rally Estonia juures saab näha mitmeid WRC sarjast tuttavaid komponente nagu näiteks sümboolika, turundus, meedia, ametnikud. Sõitjate osas on eesmärk pakkuda publikule osalejaid kolmest WRC sarja põhiklassist: WRC, WRC 2 ja Junior WRC. Ralli direktori Urmo Aava sõnul on see suur samm edasi.

«WRC ametliku promotsiooniralli korraldamise õigus on austusavaldus kogu Rally Estonia meeskonnale, kes on sellele pühendanud 8 aastat oma elust. See on märk, et oleme liikunud õigel suunal ja teinud asju õigesti. Need on läinud korda Eesti riigile, WRC sarja promootorile, Rahvusvahelisele Autoliidule FIA, kõikidele WRC tipptiimidele, meie toetajatele läbi aastate ja kõigile piirkonna rallifännidele.»

WRC ametliku promotsiooniralli korraldamine Eestis annab võimaluse nii korraldajale kui ka promootorile ja FIA’le võistlusolukorras testida mitmeid Rally Estonia korraldajate poolseid uuendusi. Näiteks väljaehitatud pealtvaatamisalad, uuenduslik IT-platvorm ja piletikontroll, meelelahutusosa läbi konsertide ja poodiumilahenduste ning ralli EXPO.

«See uus formaat innustab kogu meie tiimi tegema asju veel paremini ja looma uusi, innovaatilisi lahendusi, läbi mille saame teha ralli sõitjatele kompaktsemaks, pakkudes neile samal ajal atraktiivseid katseid. Pealtvaatajate seisukohast peab muutuma ralli lihtsamini tarbitavamaks. Usume, et kõik need uuendused mõjutavad positiivselt rallisporti kogu maailmas. Väga oluline kõigi osapoolte puhul on see, et selle kõige juures rõhume me tugevalt ralli turvalisusele ja atraktiivsusele,» lisas Aava.