Kasahstani spordijuht: Poltoranin läks trennikaaslastele lihtsalt külla, ta on puhas poiss

«Aleksei on korralik sportlane ja olen kindel, et objektiivsus toob tasu,» kommenteeris Askar Mošanov Seefeldi MMi stardi eel suusataja tulemusi.

«Mulle on teada, et Aleksei läks enne starti suusataja juurde, kellega koos ta treenib, ning siis astusid sisse ametnikud ning palusid minna koos nendega. Starti teda ei lastud. Nagu te nägite, et tema numbri eel kutsuti teda starti, kuid teda ei tulnud ja seejärel jäeti vahele. Ehk siis kogu administratiivse ja mandaadi komisjoni ta läbis ning polnud mingeid pretensioone. Veel kord toonitan: Aleksei- «puhas», korralik sportlane.

Muidugi meil on kurb ja ebameeldiv aga me hoiame alati enda sportlasi, enda kodanikke- ükskõik, mis ka ei juhtuks.

Kõik teavad, et ta oli tänaseni parim, veel enam, et see on tema «kuninglik» ala, milleks ta valmistus pärast 2018.aasta olümpiat, kus ta võitis pronksmedali (tegelikult 2013.aasta MMil), kuid eelmisel aastal oli tal parim tulemus.

Muidugi oli üks kaasus, kus tal avastati kõrgenenud hormonaalne tase ning jaanuaris oli Aleksei kõrvaldatud 20 päevaks enne starti, kuid kõik laabus.