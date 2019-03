Chris Paul: ma ei mõtle statistikale

Paul on nüüdseks karjääri jooksul teinud 2086 vaheltlõiget, möödudes Kuulsuste Halli kuuluvast Karl Malone'ist. Käimasoleval hooajal on tema keskmine näitaja kaks vaheltlõiget mängu kohta.

Kuna Paul on ka resultatiivsete söötude arvestuses NBA ajaloo kümne parima seas, siis ühines ta neljapäeval selliste legendaarsete staaridega nagu Jason Kidd, John Stockton ja Gary Payton. Need neli on nüüd ainsad mängijad läbi unelmate korvpalliliiga ajaloo, kes jõudnud TOP 10 sekka nii korvisöötude kui ka vaheltlõigete osas. Paul on söötude arvestuses hetkel 8. kohal (9028) ning üsna pea möödub ta Isiah Thomasest, kes andis karjääri jooksul 9061 resultatiivselt lõppenud passi.