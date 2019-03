PM Glasgow’s. Kas maailmarekordimehe puudumine on Eesti mitmevõistlejatele boonuseks või mitte?

Glasgow’s peetaval sise-EMil on meeste seitsmevõistluse stardis 12 meest, kelle seas on ka Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri. Võistlusest jääb eemale mullu Götzises kümnevõistluse maailmarekordi püstitanud Kevin Mayer. Kas see on hea või halb? Eestlaste arvamused lähevad siinkohal lahku.