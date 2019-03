Team Haanjasse kuulunud Alusalu: ma ei arva, et see määris minu nime rohkem kui Eesti sporti

Alusalu tunnistas, et tal on raske teemat kommenteerida, sest teab mõlemat sportlast isiklikult. Praegu Kanadas mitmevõistluse MMiks valmistuva Alusalu sõnul on tegu kahetsusväärse ja šokeeriva juhtumiga. «Kõige parem sõna selle kirjeldamiseks on šokeeriv. Tavaliselt on kõik sellised teemad kaugeks jäänud,» ütles Alusalu.

Seekord aga mitte. Nii Veerpalu kui Tammjärv kuuluvad Team Haanjasse, millega liitus 2017. aasta suvel ka Alusalu. Kuna enne tänavust hooaega hakkas Alusalu ettevõtmisi toetama Nordecon, astus ta Merko toetatavast Team Haanjast välja.

«Kui kahtlustusest kuulsin, siis ma pigem ei tahtnud seda uskuda,» ütles Alusalu, kes oli suhteliselt vahetult enne Postimehe intervjuud ära vaadanud ka Karel Tammjärve ja Anti Saarepuu pressikonverentsi Seefeldis. «Aga tegelikult nüüd on lihtsalt kurb ja piinlik.»

Seotusest Team Haanjaga ütles Alusalu: «Mul on hea meel, et ma pole praegu tiimiga ametlikult seotud. Ja minu seotusel pole isegi vahet, sest see on Eesti spordile väga kurb. Ma ei arva, et see määris minu nime rohkem kui Eesti sporti.»

Saskia Alusalu ja Team Haanja pressikonverents. FOTO: Eero Vabamägi

Kuigi Alusalu sõnul peab sportlane täielikult oma tegude eest vastutama, usub ta, et kõigi selliste juhtumite taga peab olema ka muid jõude. «Kui Anti ütles, et tema ei tea midagi, siis keegi ikka teab. Kuskil süsteemis on midagi valesti.»

Alusalu sõnul tekitab Mati Alaveri seotus dopinguskandaaliga paratamatult küsimusi ka Andrus Veerpalu suurte võitude osas. «Muidugi ei saa neid täielikult kahtluse alla seada, aga paratamatult tekivad küsimused,» ütles ta.

Kiiruistuaja ise valmistub tormiliste uudiste taustal homme Kanadas Calgarys algavaks kiiruisutamise mitmevõistluse maailmameistrivõistlusteks. Negatiivsed uudised otseselt tema ettevalmistust seganud pole, sest treeningul keskendu ta oma asjale.

Küll aga on tuldud temalt praeguse dopinguskandaali kohta küsima. «Kui oli Eesti sünnipäev, siis olin meie riigi üle nii uhke. Räägin alati kõigile, kui äge riik meil on. Ja siis on sellised hetked, mille üle väga uhke ei saa olla,» nentis Alusalu.