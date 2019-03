Otsepilt: olümpiapronksid tulevad starti sõudmise sisemeistrivõistlustel, haige Endrekson jättis tiitli vabaks!

«Jäin mõned päevad tagasi kõhuviirusesse ning arvan, et meistrivõistlustel startida poleks tark tegu. Taastun ja teen need kaks kilomeetrit järgmisel nädalal,» rääkis Endrekson sõudeliidu kodulehe vahendusel.

Kullapretendent Allar Raja möönis, et tugeva rivaali eemale jäämine kaotab mõnusa ootusärevuse, aga läheb ikkagi endast kõike andma. «Kui sul kedagi otseselt kõrval pole, on raskem endast maksimaalset võtta, kuid tugevaid tegijaid on Jüris startijate seas veelgi. Tõnu eemale jäämine otseselt kurvaks ei tee, sest tähtis on suur pilt – tean, et treeningud on tal plaanipäraselt kulgenud ja loodaks nii mõneski paadis suvel koos võidu sõita,» arvas Raja.