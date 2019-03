Galerii: jalgpallihooaeg koputab uksele

«Hooaja esimene karikas on mängus ja kindlasti tahame hooaega positiivselt alustada ning selle karika endale võita,» lausus Kalju abitreener Sergei Terehhov.

«Kindlasti ootab ees raske kohtumine, sest mõlemad meeskonnad tahavad karika koju tuua. Me oleme finaaliks väga hästi valmistunud ning anname endast kõik, et karikas Hiiule tuua. Oleme väga motiveeritud, sest võit oleks suurepärane algus hooajale! Loomulikult ootame kõiki fänne staadionile meile kaasa elama ja toetama,» lisas Kalju kaitsja Maximiliano Ugge.

Levadia peatreener Aleksandar Rogic ootab põnevusega hooaja avakohtumist: «Hooaja ettevalmistustsükkel on lõppemas, kõik sujus väga hästi, poisid tegid suurepäraselt tööd. Ees ootab hooaja esimene finaal. Superkarika mängus on meil võimalus võita esimene trofee ning loomulikult soovime seda teha. Nõmme Kalju näol astub meile vastu väga tugev meeskond, eelmise aasta meister ning ootame väga võitluslikku mängu. Meie ülesanne on mängida oma jalgpalli, viia ellu oma mänguplaan ning säilitada fookus igas olukorras.»