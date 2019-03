Mitu meest, üks tee, nüüd kõigi peade kohal jeesuse rist

Kell lööb kodu-Eestis täpselt keskpäeva, kui kaks meest – Karel Tammjärv (29) ja Anti Saarepuu (35) – võtavad Austrias Seefeldi koolimajas väikese laua taga istet. Suusataja ja treener asuvad üksteisele väga lähedal, aga nende pilgud ei kohtu. Aastatepikkune koostöö on napi paari päevaga saanud täiesti uue tähenduse, muundunud «koostööks». Kui tavapäraselt tulevad suusatajad-treenerid avalikkuse ette alati toetajate rõivais, siis Tammjärv ja Saarepuu kannavad erariideid.

Sama laua taga peaks istuma veel vähemalt üks mees, üleeile õhtul koos Tammjärve ja samuti dopingusüüga Innsbrucki politseimajast vabadusse lubatud Andreas Veerpalu (24). Aga teda pole, rääkimata olümpiavõitjast isast Andrusest. «Kahjuks lahkus Andreas koos Andrusega minule teatamata hotellist. See oli nende otsus. Mina sellist käitumist kuidagi heaks ei kiida,» lausub Saarepuu.

Märtsi esimene päev anno 2019 omandab Eesti suusaloos aga täiesti uue tähenduse, kui Tammjärv on üle huulte lasknud kaks lauset. «Aasta 2016 suve teisel poolel oli mul jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles, et kui sa tahad kiiremini suusatama hakata, siis sul on see võimalus. Et Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab.»

See mõjub kõuekärgatusena, millele järgneb laussadu.

Ohtu aimamatu petmine ligi kolm aastat

Tammjärv on avameelne. Vastab kõigile küsimustele põhjalikult, räägib koostööst samuti kinni nabitud kurikuulsa dopingudoktori Mark Schmidtiga pealtnäha rahulikul toonil ja end kontrollides.

«Esimest korda võtsimegi verd välja 2016 suve lõpus. Lahti MMil panime selle sisse tagasi. Erilist edu ei tulnud, sest olin haige. Järgmistel hooaegadel sai suve jooksul juba rohkem verekotte võetud, samuti aina enamatel võistlustel hommikul enne võistlust mu enda veri sisse ja pärast välja lastud. Antidopingule ei jäänud mingeid märke. Ülejäänud kohtumised ja vereloovutamised toimusid Frankfurdis ja Berliinis.

Kuni siin MMil korraldas Saksa toll koostöös Austria politseiga suure operatsiooni. Märkasin tänavatel kahtlaseid inimesi, kes mind pildistasid. Mainisin seda ka Saksa arstile, aga ta ütles, et näen paranoiat. Varsti tuli välja, et ei näinud.

Vahi all olles rääkisin detailselt, kuidas kõik toimus. Mulle öeldi, et kuna olen suure dopinguprogrammi üks väike lüli kuskil all, siis mu koostöö võimaldab vähemalt siit koju pääseda ja mitte Austria vanglasse jääda.

Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu pääsesid vabadusse neljapäeva hilisõhtul ja peitsid oma pead kohe sügavale kapuutside varju. FOTO: Tairo Lutter