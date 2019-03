Kaks muserdatud meest pressikonverentsil Seefeldi koolimajas

Anti Saarepuu: Tere kõigile! Kahjuks ma pean kurbusega teatama, et kaks meie sportlast on, nagu teate, kinni peetud, ja nagu ka eile ütlesin, dopingujuhtumiga seotud. Ja mõlemad sportlased on täna minule tunnistanud, et nad on süüdi.

(Ohkab raskelt.) See on minu jaoks šokk. See 48 tundi, mis kõik siin toimunud on, pole mitte kuidagi lihtne ja seda on isegi võimatu sõnadesse panna.

Omalt poolt soovin öelda, et kõik need inimesed, kes on sellega kuidagi seotud, nende julgus on vastutus võtta. Mul on hea meel, et Karel on siin minu kõrval ja annab teile kohe oma ütlused.

Aga kahjuks Andreas Veerpalu lahkus minule teadmata hotellist koos Andrus Veerpaluga ja neid küsimusi palun minule mitte esitada. Need küsimused palun esitage Andrusele ja Andreasele. Mina seda käitumist heaks ei kiida. See on nende otsus, minu selja taga tehtud otsus.