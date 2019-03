Glasgow EMi blogi: seitsmevõistluse võitis hispaanlane, Õiglane käis haiglas jalga õmblemas

Laupäeva esimest poolt hästi alustanud ja sise-EMi rekordi 6,75 jooksnud Karl Robert Saluri oli küll enne kõrgushüpet 2624 punktiga teisel kohal, ent jättis võistluse pärast kuulitõuget pooleli. Selg tegi talle valu juba kaugushüppe järel. Õiglane sai ennast käima aga just päeva teises pooles - ta püstitas kuulitõukes isikliku rekordi 15.50, kõrgushüppes jäi tippmarki tähistav 2.04 napilt ületamata.

Meeste seitsmevõistluse stardis on eestlastest Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri. Õiglane uuendas oma isiklikku rekordit veebruari alguses Tallinnas toimunud Rahvusvahelisel mitmevõistlusel, kui võitis esikoha 6085 punktiga ning tagas ka koha EMil. Õiglane on 12 osaleja seas käesoleva sisehooaja tulemuste põhjal kolmas, temast suurema punktisumma on kogunud belglane Thomas van der Plaetsen (6132 punkti) ja hispaanlane Jorge Urena (6124 p).