Andres Vaheri kolumn Seefeldist: dopingukuur, mis ravib Eesti suusatamist

Ka Karel Tammjärv tõi pärast suusavahetusega sõitu siinsetest keerulistest oludest kõneldes välja, et ühistöö kasahhidega annab lisatöökäsi ja -infot ning on karmis konkurentsis rivaalide suuremate koondistega äärmiselt teretulnud.

Nüüd on meile teada, et Tammjärv, Veerpalu-juunior ja Poltoranin on valemängurid. Vähe sellest: meil on Tammjärve tunnistus, et tema sattus halvale teele Mati Alaveri abiga ning et Andrus Veerpalu oli poja tegemistega kursis.